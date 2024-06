Résultat des législatives à Canteleu : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les électeurs de la coalition de gauche font envie La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'un leader, est électoralement incertain. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Canteleu, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,43% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a atteint 15,47% à Canteleu. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 39% sur place.

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement lors des législatives à Canteleu ? Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des pistes émergent… En regardant la progression du RN vue des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du candidat RN devrait s'élever à environ 30% à Canteleu. Un chiffre qui concorde avec les suffrages également grattés par le mouvement sur place depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Le RN dans sa moyenne nationale à Canteleu début juin Il y a une élection qui est depuis venue tout retourner. Dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Canteleu. Le bulletin a glané 32,93% des voix, soit 1264 voix dans la ville, contre Manon Aubry à 17,45% et Raphaël Glucksmann à 15,47%.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Canteleu en 2022 ? C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Canteleu avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,86%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 32,5% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec respectivement 23,52% et 4,93% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 41,31% contre 58,69%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Canteleu ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très observé pour ces élections législatives, à l'échelle locale, comme au niveau national. Lors des dernières législatives à Canteleu, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 22,95% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 30,43% pour Alma Dufour (Nupes) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 59,47%. Alma Dufour s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Canteleu aux élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Canteleu se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 13 966 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 593 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 8 399 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 39% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,76% de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 1 425 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 13,25%, Canteleu est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 230 euros/an, la ville dévoile un taux de chômage de 20,94%, annonçant une situation économique précaire. À Canteleu, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Perspectives de l'abstention lors des dernières élections législatives à Canteleu À Canteleu (76380), l'une des clés du scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 42,56% au premier tour et seulement 40,88% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Canteleu ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 66,37% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 69,18% au premier tour, soit 6 074 personnes. La volonté de changement des habitants pourrait entre autres renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Canteleu.