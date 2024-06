En direct

19:51 - La nouvelle coalition de gauche pourrait compter entre 31% et 32% à Carmaux lors de ces législatives L'autre interrogation qui enveloppe ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire, un an après la disparition de la coalition de Mélenchon. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann avait terminé à 17,45% à Carmaux pour ces élections continentales. Mais on peut en revanche remonter ce score à 32% pour la gauche pour ce premier tour dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (9,3%), de l'EELV Marie Toussaint (2,81%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (4,06%). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Carmaux, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 31,02% des votes dans la localité. Une somme à affiner enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Carmaux Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera à environ 40% voire plus à Carmaux ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Carmaux au début du mois ? Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté lors des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. 37,45% des votes se sont en effet portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Carmaux, contre Raphaël Glucksmann à 17,45% et Manon Aubry à 9,3%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec pas moins de 1292 électeurs de Carmaux.

14:32 - À Carmaux, le résultat de la présidentielle résonne toujours La typologie politique des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. Elément saillant : le RN avait fait au premier tour un pourcentage plus fort aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait rassemblé 27,24% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 25,71% et 19,3%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 53,73% contre 46,27%).

12:32 - Karen Erodi (Nupes) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Carmaux Lors des dernières législatives à Carmaux, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 27,31% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 31,02% pour Karen Erodi (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 41,12%. Karen Erodi conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Carmaux : perspectives électorales A mi-chemin des élections législatives, Carmaux apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 9 898 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 625 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 2 705 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (66,13%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les 550 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 444 € par an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 18,8%, révélant une situation économique mitigée. Pour résumer, à Carmaux, les enjeux locaux se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Carmaux ? L'observation des précédentes élections permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a trois semaines, à l'occasion des précédentes européennes, 48,05% des électeurs de Carmaux (Tarn) avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 43,79% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 50,33% au premier tour. Au deuxième tour, 48,21% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Carmaux ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 7 089 personnes en âge de voter dans la ville, 29,82% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 25,73% au premier tour.