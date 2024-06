Résultat des législatives à Carnin : l'élection 2024 en direct

11:02 - Démographie et politique à Carnin, un lien étroit

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Carnin montrent des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 19,26% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 25,52% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (8,67%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 494 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (7,23%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,86%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,52%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Carnin, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.