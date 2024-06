En direct

19:48 - Le Nouveau Front populaire va-t-il tirer parti des 23,29% de la Nupes à Castets ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle union qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 13,86% à Castets début juin. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 3,77% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,38% de Marie Toussaint (EELV) et les 4,89% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme tournant autour des 24% sur place. Le jour du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 23,29% des suffrages dans la localité.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 9 points à Castets Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des indices se dégagent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc imaginer que le RN puisse atteindre voire dépasser les 29% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Castets le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. 33,54% des suffrages se sont en effet dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Castets, contre Valérie Hayer à 14,17% et Raphaël Glucksmann à 13,86%. Le mouvement d'extrême droite glanait ainsi pas moins de 329 électeurs de Castets.

14:32 - Quel candidat a remporté la présidentielle en 2022 à Castets ? Marine Le Pen avait fini première avec 25,47% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Castets. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,71% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,65%. Jean Lassalle héritait d'un rôle de figurant avec seulement 11% des suffrages. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,72% contre 50,28%.

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des dernières législatives à Castets Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Castets en 2022, lors des élections législatives, avec 21,18% au premier tour, contre 36,99% pour Geneviève Darrieussecq (LREM), Castets étant partie intégrante de la 1ère circonscription des Landes. A l'issue du second round, c'est encore Geneviève Darrieussecq qui va remporter le plus de voix, avec 54,64% sur la seule circonscription couvrant la zone.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Castets Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Castets, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 2 505 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 222 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (75,18%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Avec 126 résidents étrangers, Castets est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 225 €/an, la ville dévoile un taux de chômage de 16,78%, synonyme d'une situation économique instable. À Castets, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Castets Le taux de participation sera indiscutablement un facteur déterminant du scrutin législatif à Castets (40260). Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,02% au premier tour. Au second tour, 48,95% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Castets pour les élections législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,23% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 18,82% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des familles, cumulée avec les incertitudes engendrées par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, seraient de nature à inciter les citoyens de Castets à s'intéresser plus fortement à l'élection.