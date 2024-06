En direct

19:51 - À Castries, quelles sont les options de reports du score de gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait atteint 17,58% à Castries le 9 juin. Un chiffre qui devrait croître ce soir, puisque la coalition relookée peut virtuellement se situer à 31% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Castries, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 21,78% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Le Rassemblement national a nettement séduit à Castries Alors que retenir de l'ensemble de ces données ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 9 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 27% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Castries au début du mois Le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral semble donc plus que jamais pertinent au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste Bardella qui a remporté les élections européennes 2024 à Castries, avec 31,54% des votes (992 voix) devant la liste emmenée par Raphaël Glucksmann avec 17,58%, qui avait elle-même devancé Valérie Hayer avec 14,12%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Castries au premier tour de la présidentielle 2022 Castries avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,85%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 29,53% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 19,01% et 9,39% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,01% contre 59,99%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent livre des indicateurs clés au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le RN ratait complètement la première marche à Castries en 2022, lors des législatives, avec 19,7% au premier tour, contre 26,30% pour Laurence Cristol (Ensemble !), Castries faisant partie de la 3ème circonscription de l'Hérault. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents estampillés LREM avec 43,53% contre 56,47% pour les vainqueurs. Laurence Cristol remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les défis socio-économiques de Castries et leurs implications électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Castries foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 6 523 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 860 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 857 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 18,09% des résidents sont des enfants, et 9,11% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Avec 148 résidents étrangers, Castries se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,1%, la commune affiche un salaire moyen mensuel net de 2743,55 € par mois, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Castries participe à l'histoire de la France.

09:32 - Abstention aux élections législatives à Castries : les chiffres clés À Castries (34160), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement la participation. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 78,24% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, contre une participation de 80,52% au premier tour, ce qui représentait 4 262 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,34% au premier tour et seulement 50,55% au deuxième tour. Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?