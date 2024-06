Résultat des législatives à Chailland : l'élection 2024 en direct

11:02 - Chailland : législatives et dynamiques démographiques

Comment les électeurs de Chailland peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Avec 46,0% de population active et une densité de population de 34 habitants/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,39% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec ses 12,13% d'agriculteurs pour 1 159 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (9,12%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,33%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chailland mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,96% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.