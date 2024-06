Résultat des législatives à Chalifert : l'élection 2024 en direct

Le choix du président de la République est probablement la principale clé pour estimer une tendance politique locale. Chalifert avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 25,59%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 26,58% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 22,11% et 9,69% des voix. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour, avec 45,05% contre 54,95%.

Analyse socio-économique de Chalifert : perspectives électorales

À Chalifert, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections législatives. Avec un pourcentage de 40% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,06%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (71,3%) souligne le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (84,78%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 456 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,35%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,65%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Chalifert mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,02% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.