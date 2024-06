Résultat des législatives à Charnay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le 9 juin dernier, la victoire de Bardella à Charnay Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme avisé au moment d'appréhender le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a fini première des européennes à Charnay. L'extrême droite attirait 22,84% des suffrages, soit 103 voix dans la ville, devant Valérie Hayer à 22,39% et Raphaël Glucksmann à 13,08%.

14:32 - Quels ont été les résultats de la présidentielle à Charnay en 2022 ? L'élection du chef de l'Etat est sans doute la principale clé pour estimer une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Charnay lors du premier tour de la présidentielle avec 35,67%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 15,53%. Charnay n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,68% et 11,95% des suffrages. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 30,16% contre 69,84%.

12:32 - Quel verdict pour Ensemble aux élections législatives à Charnay ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. Au premier tour des élections législatives 2022, Charnay, couverte par la 9ème circonscription du Rhône, verra le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle s'imposer avec 32,68%, alors que le RN sera distancé à 13,51%. Sur la commune de Charnay, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

11:02 - Charnay : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Devant le bureau de vote de Charnay, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 29,77% de cadres pour 1 039 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 103 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 303 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 15,28% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 29,8% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,6% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,86% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 262,85 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Charnay, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est l'heure de voter à Charnay : l'abstention au cœur des préoccupations À Charnay, quelle abstention aux élections législatives ? Au cours des dernières années, les 1 061 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les européennes du mois de juin 2024, parmi les 724 personnes en âge de voter à Charnay, 62,85% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 59,8% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 58,2% au premier tour et seulement 51,61% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.