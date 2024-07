Résultat des législatives 2024 à Châtillon (69380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - 28,71% pour l'union des gauches à Châtillon L'autre source de doute qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du vote de gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire pour ces élections législatives. Le bloc a réuni 28,06% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Châtillon, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 28,71% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 28,31% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Le Rassemblement national a largement gagné du terrain à Châtillon A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du RN aux législatives 2024 sera très observé. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Une nouvelle poussée pourrait bien s'afficher ce 7 juillet au soir, dans les tableaux ci-dessous.

20:29 - Ensemble en tête aux législatives 2022 à Châtillon Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi un enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection 2024. Contrairement à l'élection de 2022, le parti lepéniste a cette fois une probabilité de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Les législatives de l'époque à Châtillon ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 14,63% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle cumuleront 30,12% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Dominique Despras (LREM) finalement en tête localement, avec 56,37%, devant son adversaire Les Républicains à 43,63%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Châtillon Grâce à 31,32% des voix, Jonathan Gery (Rassemblement National) a pris la tête à Châtillon, dimanche 30 juin 2024 pour le 1er tour des élections législatives. Anne Reymbaut (Union de la gauche) et Dominique Despras (Majorité présidentielle) suivaient en captant, dans l'ordre, 28,71% et 22,05% des électeurs à l'échelle de la ville. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Jonathan Gery accumulant cette fois 33,46%, devant Anne Reymbaut avec 22,75% et Dominique Despras avec 21,18%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Châtillon ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des consultations démocratiques passées. Le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Châtillon était de 23,17%, moins haut de 15 points que celui des dernières européennes. Lors du dernier scrutin européen, 38,36% des personnes en capacité de participer à une élection à Châtillon avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 45,98% lors du scrutin européen de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h.

18:35 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Châtillon L'une des clés de ces législatives 2024 est indiscutablement l'ampleur de la participation. L'abstention était de 23,17% à Châtillon lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 19,42% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,74% au deuxième tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,58% au premier tour et 55,56% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Châtillon ? La flambée des prix des matières premières qui alourdit les finances des Français pourrait entre autres renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Châtillon.

17:29 - Élections à Châtillon : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des élections législatives à Châtillon comme dans toute la France. Avec ses 26,79% de cadres supérieurs pour 2 115 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 196 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la ville, 32% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,84% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 28,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2907,17 € par mois, la ville défend une stabilité économique malgré les obstacles. En somme, Châtillon incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.