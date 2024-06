Résultat des législatives à Chenôve : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Chenôve, qui va prendre avantage des 34,86% de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Chenôve, le binôme Nupes avait en effet obtenu 34,86% des votes dans la commune. Quelle part optera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ? Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 15,15% à Chenôve pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi avoir un œil sur les 26,63% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,58% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,68% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme de 47% cette fois.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Chenôve avant les législatives ? Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette avalanche de scores. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Les sondeurs prédisent un RN à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points au-dessus de son résultat des précédentes élections législatives. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le porter à 32% à Chenôve, soit 15 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le RN n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. Ce qui devrait relativiser les projections les plus hâtives.

15:31 - Chenôve pas vraiment en phase avec la France lors des européennes 2024 Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut aussi sembler une évidence au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Bardella n'a terminé que deuxième en effet lors des élections du Parlement européen il y a quelques semaines à Chenôve. C'est la liste de Manon Aubry qui est montée sur la première marche avec 26,63%, contre 23,15% pour le RN.

14:32 - Chenôve avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 tombant à 18,2% contre 21,97% pour Emmanuel Macron et 39,35% pour Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 34,04% contre 65,96%.

12:32 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Chenôve ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Chenôve, récoltant 17,49% des votes sur place, contre 34,86% pour Patricia Marc (Nupes). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Patricia Marc (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement.

11:02 - Les enjeux locaux de Chenôve : tour d'horizon démographique A mi-chemin des législatives, Chenôve apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 14 445 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 089 entreprises, Chenôve offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (33,35%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La population étrangère de 2 480 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 1946,03 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,23%, révélant une situation économique fragile. À Chenôve, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Chenôve Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des dernières élections ? Début juin, lors des européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 52,71% dans la commune de Chenôve. Le taux d'abstention était de 55,67% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,05% au premier tour et seulement 58,46% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.