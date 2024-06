En direct

19:49 - Quel candidat vont élire les électeurs de l'ancienne Nupes à Chéreng ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'une figure tutélaire, pourrait en séduire une portion. La liste Glucksmann avait terminé à 13,05% à Chéreng il y a quelques jours. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (6,22%), l'écologiste Marie Toussaint (7,94%) ou encore ceux de Léon Deffontaine (2,71%) le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 28% sur place. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 21,85% des votes dans la commune.

18:42 - À Chéreng, des candidats RN favoris ? Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de scores ? La progression du RN semble déjà forte à Chéreng entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,91%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (24,38%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 21% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Le 9 juin dernier, la petite démonstration de Bardella à Chéreng Le nom de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Dans le détail en effet, la liste RN, emmenée par Jordan Bardella, l'a emporté aux élections européennes à Chéreng. Le mouvement attirait 24,38% des suffrages, devant Valérie Hayer à 21,24% et Raphaël Glucksmann à 13,05%.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Chéreng en 2022 ? La typologie politique des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. Chéreng avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 16,82%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 42,12% des suffrages. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 16% et 6,45% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 28,16% contre 71,84%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Regarder le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Chéreng il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 13,58% au premier tour, contre 46,11% pour Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble !), Chéreng étant partie intégrante de la 6ème circonscription du Nord. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés LREM avec 30,96% contre 69,04% pour les vainqueurs. Charlotte Parmentier-Lecocq remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Chéreng et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Chéreng, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 33,61% de cadres pour 3 001 habitants, cette localité possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 187 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 572 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (90,28%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 33,47% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,43%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 46 417 euros/an, témoignant d'une certaine prospérité. Ainsi, Chéreng incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Législatives passées à Chéreng : le niveau d'abstention L'analyse des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Lors des européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait 34,21% des inscrits sur les listes électorales de Chéreng (Nord), contre un taux d'abstention de 39,74% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,66% au premier tour. Au second tour, 43,49% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Chéreng ? En proportion, au niveau de la France, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.