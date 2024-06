Résultat des législatives à Chevigny-Saint-Sauveur : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Chevigny-Saint-Sauveur, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? Donner une estimation s'avère compliqué. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Chevigny-Saint-Sauveur, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,35% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment atteint 14,31% à Chevigny-Saint-Sauveur le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (8,29%), ainsi que de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (4,37%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,46%) le 9 juin. Autrement dit un total de 27% sur place.

18:42 - L'extrême droite a vivement avancé à Chevigny-Saint-Sauveur Que conclure des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Chevigny-Saint-Sauveur entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection sommaire, on peut déduire que le RN sera à environ 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Chevigny-Saint-Sauveur au début du mois ? Se retourner sur le dernier vote en date apparaît aussi comme sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. 37,2% des votes se sont en effet portés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Chevigny-Saint-Sauveur, contre Raphaël Glucksmann à 14,31% et Valérie Hayer à 13,71%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec pas moins de 1557 votants de Chevigny-Saint-Sauveur.

14:32 - Chevigny-Saint-Sauveur avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est sans doute la meilleure loupe pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,94% contre 29,36% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 19,17% et 6,71% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,64% contre 57,36%.

12:32 - Quel verdict à Chevigny-Saint-Sauveur pour la majorité ce soir ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet pour ces législatives 2024, à l'échelle locale. Aux législatives en 2022 à Chevigny-Saint-Sauveur, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 23,01% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 24,95% pour Fadila Khattabi (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 53,51%. Fadila Khattabi conservait donc son avance sur place.

11:02 - Chevigny-Saint-Sauveur : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et le profil socio-économique de Chevigny-Saint-Sauveur façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec un pourcentage de 36% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,59%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (60,58%) souligne l'importance des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,18%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 3 676 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,04%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,37%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chevigny-Saint-Sauveur mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,91% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Chevigny-Saint-Sauveur : l'abstention en question Au fil des dernières années, les 11 158 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des élections européennes de début juin, 45,06% des inscrits sur les listes électorales de Chevigny-Saint-Sauveur avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 47,89% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,76% au premier tour et seulement 55,67% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Chevigny-Saint-Sauveur pour les législatives ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 7 732 personnes en âge de voter dans la ville, 24,54% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 21,5% au premier tour.