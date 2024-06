Résultat des législatives à Cirey-sur-Vezouze : l'élection 2024 en direct

Le résultat obtenu par le RN sera très observé à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. Les élections législatives avaient donné un joli démarrage pour le RN à Cirey-sur-Vezouze. On retrouvait en effet Dominique Bilde en tête au premier tour, avec 38,45% dans la ville, qui votait pour la 4ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 50,68%, devant le binôme Les Républicains à 49,32%.

Dans les rues de Cirey-sur-Vezouze, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 587 habitants répartis dans 959 logements, cette commune présente une densité de 102 hab/km². Ses 88 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (60,9%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 34,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 32,49% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 318,45 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour conclure, Cirey-sur-Vezouze incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Cirey-sur-Vezouze

Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Durant les élections européennes du mois de juin 2024, 52,94% des personnes aptes à participer à une élection à Cirey-sur-Vezouze avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 55,82% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,27% au premier tour. Au second tour, 59,77% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52% au premier tour et 54% au second tour, presque un record pour des élections législatives.