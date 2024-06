En direct

19:51 - Quels pourraient être les reports du vote Nupes à Clapiers ? Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. La manne s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Clapiers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,14% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné dans un combat serré avec la majorité dans les intentions de vote ? La liste Glucksmann a plus récemment glané 24,12% à Clapiers début juin. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce dimanche soir, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 44% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des législatives à Clapiers ? Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des pistes apparaissent… Le RN pourrait s'afficher à 20% à Clapiers lors du premier tour de ces législatives si la situation prédite par les élections du 9 juin se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 33% des voix dans l'Hexagone, soit 15 points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - Jordan Bardella vaincu à Clapiers lors des européennes du 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus pertinent encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur, même s'il y a des exceptions... Le Rassemblement national n'a pas séduit il y a quelques semaine en effet, à Clapiers, la liste de Bardella attirant 19,57% aux élections européennes. C'est la liste de Raphaël Glucksmann qui fini en tête avec 24,12%.

14:32 - Clapiers avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est probablement la référence pour juger une tendance politique locale. Clapiers avait opté pour Marine Le Pen à 14,57% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé cette fois la fille de Jean-Marie Le Pen avec 30,16% et 26,36% des votes. Et La patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 27,73% contre 72,27%.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Clapiers Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives sera très analysé. Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Clapiers, comptant 10,58%des suffrages, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 31,14% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette LREM (52,34% contre 47,66% pour le RN). Mais c'est Laurence Cristol (LREM) qui prenait l'avantage cette fois.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Clapiers La démographie et le contexte socio-économique de Clapiers façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec 45,19% de population active et une densité de population de 705 hab par km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 9,08% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures sur l'emploi. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 31,24%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (15,25%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,6%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,35% à Clapiers, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Retour sur la participation aux législatives à Clapiers Comment votent d'habitude les citoyens de cette agglomération ? Début juin, lors des élections européennes, 4 528 personnes en âge de participer à une élection à Clapiers s'étaient rendues aux urnes (soit 66,01%), à comparer avec une participation de 62,26% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 58,24% au premier tour et seulement 58,69% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Clapiers ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.