Résultat des législatives à Cléon : l'élection 2024 en direct

16:31 - Il y a trois semaines, la victoire du RN à Cléon Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est incontournable. Regarder juste derrière semble donc plus que jamais évident au moment du scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a remporté les européennes 2024 à Cléon. Le mouvement a cumulé 36,28% des suffrages, soit 484 voix, devant Manon Aubry à 20,16% et Raphaël Glucksmann à 12,14%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Cléon lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,44% contre 35,99% pour Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,28% et 3,64% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 44,96% contre 55,04%.

12:32 - Alma Dufour (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en pôle position lors des législatives 2022 à Cléon Avec 24,55% à Cléon, le Rassemblement national avait été devancé par les 26,44% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 4ème circonscription de la Seine-Maritime. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents et laissant la place à Alma Dufour (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour le leadership localement.

11:02 - Cléon : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Cléon, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 784 hab/km² et un taux de chômage de 25,4%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 539 euros/an peut être révélateur de situations de précarité financière pour certains foyers. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,25% et d'une population immigrée de 13,88% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Cléon mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,87% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Cléon : quel était le taux d'abstention aux élections législatives ? Au fil des consultations démocratiques précédentes, les 4 937 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des dernières européennes, parmi les 3 086 personnes en âge de voter à Cléon, 44,3% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 45,7% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 40,94% au premier tour et seulement 38,3% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, la participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.