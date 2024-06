Résultat des législatives à Colomiers : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Qui vont adopter les supporters de gauche à Colomiers ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira au Front populaire ? La réponse est complexe. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Colomiers, le binôme Nupes avait en effet glané 34,68% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (27,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,47% pour Yannick Jadot, 2,25% pour Fabien Roussel et 3,62% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les intentions de vote ? Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 20,63% à Colomiers. Mais ce sont 41% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (13,2%), de Marie Toussaint (6,37%) et enfin de Léon Deffontaine (2,2%).

18:42 - Un RN victorieux à Colomiers à 20 jours des législatives Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison de chiffres. Mais quelques grandes lignes se distinguent… Le Rassemblement national devrait atteindre 20% à Colomiers lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les européennes du 9 juin se confirme localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la localité ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est expéditif, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Entre les européennes 2019 et les européennes 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la commune.

15:31 - Un séisme aussi à Colomiers il y a trois semaines ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste de Jordan Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Colomiers, avec 24,4% des électeurs devant celle de Raphaël Glucksmann avec 20,63%, elle-même suivie par Valérie Hayer avec 14,02%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Colomiers ? La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen finissait loin derrière dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 16,86% contre 28,71% pour Emmanuel Macron et 27,05% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La candidate du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 32,94% contre 67,06%.

12:32 - Les résultats de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Colomiers ? Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous politique du jour. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Colomiers, récoltant 14,77% des voix sur place, contre 34,68% pour Fabien Jouve (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (54,97% contre 45,03% pour le RN). Fabien Jouve remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Colomiers Au cœur de la campagne électorale législative, Colomiers se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 25,87% de cadres pour 40 159 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 2 958 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 10 919 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 37% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,78% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. La présence de 4 288 résidents étrangers, soit 10,76% de la population, contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,6%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 31 042 euros par an, illustrant un certain niveau de prospérité. En somme, Colomiers incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Election à Colomiers : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Colomiers (31770), la participation sera sans nul doute l'une des clés de ces législatives 2024. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,73% au premier tour et seulement 52,44% au second tour. Quelle sera la participation à Colomiers cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 76,63% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 80,99% au premier tour, c'est-à-dire 18 688 personnes. Les appels à faire "barrage" à l'extrême-droite seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Colomiers.