Résultat des législatives à Comines : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes disparue à Comines ? La Nupes faisant déjà partie du passé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion va se rassembler autour le Nouveau Front populaire ? Aux élections européennes, la liste Glucksmann a obtenu 6,24% à Comines. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 19% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (8,25%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,49%) ou encore de Léon Deffontaine (2,82%). La réserve de voix apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Comines, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu aussi 19,31% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Comines Que tirer de cette masse de scores ? Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Avec une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 33% à Comines ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 43,64% pour la liste Rassemblement national à Comines le 9 juin dernier Une élection très récente a fait voler en éclat l'équilibre sorti des urnes en 2022. Dans le détail en effet, la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a remporté les européennes à Comines. Le bulletin attirait 43,64% des votes, contre Valérie Hayer à 13,48% et Manon Aubry à 8,25%.

14:32 - En 2022, qui aurait accédé l'Elysée selon les élections de Comines ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La numéro 1 de l'ancien FN l'emportait avec 31,56% au 1er round contre 27,79% pour Emmanuel Macron et 18,4% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Comines n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 6,22% des suffrages. Avec 49,61%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,39%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Analyser le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national réalisait un excellent départ à Comines au cours des élections des députés il y a deux ans. C'est en effet Patricia Plancke qui arrivait en tête au premier tour avec 25,64% dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Nord. C'est finalement Brigitte Liso (LREM) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Comines au second tour, avec 53,20%.

11:02 - Comines : législatives et dynamiques démographiques A mi-chemin des élections législatives, Comines regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 671 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 649 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans l'agglomération, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,89% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 723 personnes (5,67%) apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 11,89%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2216,73 euros/mois. À Comines, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Comines L'étude des résultats des scrutins électoraux précédents est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Début juin, pendant les européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 55,22% des électeurs de Comines (Nord), contre un taux d'abstention de 54,08% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 61,27% au premier tour. Au deuxième tour, 63,48% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Comines ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.