Résultat des législatives à Commer : l'élection 2024 en direct

11:02 - Commer aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Commer révèlent des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 22,83% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 19,94% de 60 ans et plus. Le taux de familles détenant au moins une voiture (91,42%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 441 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,93%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,52%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Commer mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,94% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.