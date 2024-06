En direct

19:51 - Quels pourraient être les reports pour les voix de la Nupes à Commercy ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 14,46% à Commercy. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry (6,45%), l'EELV Marie Toussaint (2,94%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (3,07%) le 9 juin. Soit un total tournant autour des 25% sur place. La manne s'avère importante : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Commercy, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 26,87% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 13 points à Commercy Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà gagné 13 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN termine pas loin des 30% ou plus à Commercy ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du RN à Commercy Le résultat de ces législatives va sans doute s'approcher plus encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 41,8% des votes se sont en effet tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Commercy, devant Raphaël Glucksmann à 14,46% et Valérie Hayer à 12,7%. Le mouvement d'extrême droite a rassemblé ainsi 668 votants de Commercy.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de la présidentielle à Commercy ? La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection présidentielle. La communauté électorale de Commercy avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022. La patronne du RN prenait une avance notable avec 30,74% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,12% et 19,24% des voix. Commercy n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 6,7% des voix. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 50,88%, devant Emmanuel Macron à 49,12%.

12:32 - Olivier Guckert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en avance lors des législatives il y a deux ans à Commercy Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Le RN n'a pas convaincu à Commercy il y a deux ans, lors des législatives, avec 24,22% au premier tour, contre 26,87% pour Olivier Guckert (Nupes), Commercy faisant partie de la 1ère circonscription de la Meuse. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Bertrand Pancher (Divers droite) pour la première position localement.

11:02 - Comment la composition démographique de Commercy façonne les résultats électoraux ? La démographie et le contexte socio-économique de Commercy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 24,07% peut agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Avec une densité de population de 164 habitants/km² et 39,17% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 157 €/an peut être caractéristique de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,72%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,79%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Commercy mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,56% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives à Commercy À Commercy, le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 45,15% au premier tour. Au deuxième tour, 44,5% des électeurs se sont déplacés. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 70,43% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 71,84% au premier tour, ce qui représentait 2 357 personnes.