19:53 - Quelles sont les options de reports du score Nupes à Conflans-Sainte-Honorine ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle alliance à gauche lors de ces nouvelles élections ? La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Conflans-Sainte-Honorine, le binôme Nupes avait en effet accumulé 31,44% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment cumulé 17,25% à Conflans-Sainte-Honorine pour les élections continentales. Reste que dans la ville, il faudra aussi tenir compte des 14,84% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,97% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,18% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 39% cette fois.

18:42 - Le RN favori pour les législatives à Conflans-Sainte-Honorine ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'étiquette Rassemblement national devrait se stabiliser à 20% à Conflans-Sainte-Honorine lors du premier tour de ces législatives si la dynamique annoncée par les élections européennes se répercute localement. Le parti nationaliste est même crédité d'environ un tiers des voix dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? La projection est assez risquée, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la municipalité.

15:31 - La liste RN à 22,63% à Conflans-Sainte-Honorine le 9 juin dernier Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à analyser avec attention. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous intéresse désormais. Si on se penche sur le détail, 2825 votants de Conflans-Sainte-Honorine se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a attiré 22,63% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 17,25% et Valérie Hayer à 15,03%.

14:32 - 30% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Conflans-Sainte-Honorine Ce sont Emmanuel Macron avec 30% et Jean-Luc Mélenchon avec 27,02% qui remportaient le premier tour de la présidentielle à Conflans-Sainte-Honorine. Celle qui atteignait pour la deuxième fois le second tour au niveau du pays ne finissait ici qu'avec 16,45% des votes. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 69,46% contre 30,54% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - À Conflans-Sainte-Honorine, les résultats des dernières législatives toujours aussi justes aujourd'hui ? Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Conflans-Sainte-Honorine en 2022, lors des élections législatives, avec 12,28% au premier tour, contre 31,44% pour Michèle Christophoul (Nupes), Conflans-Sainte-Honorine faisant partie de la 7ème circonscription des Yvelines. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Michèle Christophoul (LFI-PS-PC-EELV) finalement en tête localement.

11:02 - Conflans-Sainte-Honorine : quand les données démographiques façonnent les urnes A la mi-journée des législatives, Conflans-Sainte-Honorine émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 27,39% de cadres supérieurs pour 35 926 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 2 738 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 20,35% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 6,97% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La population étrangère de 3 868 personnes apporte une richesse culturelle appréciable. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,17%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 381 euros par an. Conflans-Sainte-Honorine incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Taux d'abstention aux législatives à Conflans-Sainte-Honorine : les enseignements Afin de cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, 24 560 électeurs de Conflans-Sainte-Honorine avaient pris part au scrutin (soit 51,86%). La participation était de 49,72% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,57% au premier tour et seulement 46,94% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 74,9% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 69,95% au deuxième tour, ce qui représentait 16 806 personnes.