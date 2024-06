La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche lors des élections de 2024 ? La liste Place-Publique emmenée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 13,44% à Cornimont pour ces élections continentales. Mais la gauche vise bien mieux ce dimanche soir, puisque la coalition ripolinée peut virtuellement se situer à 25% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier tour des législatives en 2022, à Cornimont, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 19,21% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Difficile d'y voir clair dans cette masse de chiffres. Mais quelques lignes directrices apparaissent… L'étiquette RN devrait se stabiliser à 30% à Cornimont lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par les européennes du 9 juin s'applique localement. Le parti lepéniste est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans le pays, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le calcul est accrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes 2019 et celles de 2024.

L'élection présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen prenait la tête avec 27,2% au 1er round contre 24,73% pour Emmanuel Macron et 19,07% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,42% des suffrages pour sa part. Avec 48,63%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 51,37%.

Le verdict du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement précieux au moment des élections qui se jouent. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Cornimont, grattant 19,02% des voix sur place, contre 40,07% pour Christophe Naegelen (Divers droite). Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Christophe Naegelen (Divers droite) pour le leadership localement.

11:02 - Élections à Cornimont : l'impact des caractéristiques démographiques

La composition démographique et le contexte socio-économique de Cornimont contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 81 hab/km² et un taux de chômage de 11,81%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 716 €/an peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Le nombre de familles monoparentales (10,47%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,98%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 18,96%, comme à Cornimont, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.