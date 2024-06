Résultat des législatives à Crouy-en-Thelle : l'élection 2024 en direct

14:24 - Élections à Crouy-en-Thelle : l'impact des caractéristiques démographiques

Comment la population de Crouy-en-Thelle peut-elle affecter les résultats des législatives ? Dans le bourg, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,88% sont des personnes âgées. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (6,94%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 344 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,09%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (4,52%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Crouy-en-Thelle mettent en avant une diversité de qualifications, avec 30,41% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.