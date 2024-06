Difficile de résumer clairement cette masse de chiffres. Mais des pistes émergent… Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est pas impossible que le RN arrive à près de 26% ou plus à Cysoing ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Cysoing au premier tour de l'élection présidentielle

Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Cysoing avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 20,21%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 37,11% des voix. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,54% et 7,53% des voix. Et la cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 35,44% contre 64,56%.