En direct

19:48 - Les suffrages de la coalition de gauche en question La Nupes étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 15,42% des suffrages dans la localité. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 9,6% à Dambach-la-Ville pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 17% sur place.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points à Dambach-la-Ville Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 10 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN termine à près de 21% voire plus à Dambach-la-Ville ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Dambach-la-Ville dans la moyenne française concernant Bardella au début du mois Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Dambach-la-Ville, avec 28,36%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 23,5% et François-Xavier Bellamy à 10,51%.

14:32 - 39,83% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Dambach-la-Ville C'est incontestablement l'élection à la présidence de la République qui nous éclaire le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 22,6% contre 39,83% pour Emmanuel Macron. Dambach-la-Ville n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 11,07% et 7,09% des suffrages. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 39,53% contre 60,47%.

12:32 - Quel résultat à Dambach-la-Ville pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Revenir sur le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Avec 13,86% à Dambach-la-Ville, le RN avait été devancé par les 38,04% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire, la 5ème circonscription du Bas-Rhin. Sur la commune de Dambach-la-Ville, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au moment du second tour, achevant la défaite de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Charles Sitzenstuhl dans la localité.

11:02 - Élections à Dambach-la-Ville : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de Dambach-la-Ville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 9,64%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (70,99%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2488,88 €/mois souligne le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 776 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,95%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,84%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Dambach-la-Ville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 23,11% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Dambach-la-Ville : la participation en question Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. A l'occasion des dernières européennes, le pourcentage de participation représentait 54,56% des inscrits sur les listes électorales de Dambach-la-Ville (Bas-Rhin). La participation était de 53,01% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,08% au premier tour. Au deuxième tour, 40,68% des votants se sont déplacés. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour.