À Damgan, quel candidat vont choisir les supporters de gauche ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat basculer vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Damgan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,75% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,33% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,62% pour Yannick Jadot, 2,82% pour Fabien Roussel et 1,67% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 16,02% à Damgan. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul de 23% sur place.

8 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Damgan Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Damgan entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à environ 20% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Un 28,52% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Damgan il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus évident au moment d'analyser le scrutin des législatives. C'est en effet la liste d'extrême droite portée par Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Damgan, avec 28,52% des votes exprimés, soit 413 voix dans la ville, devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 22,38%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 16,02%.

Quels ont été les résultats de l'élection présidentielle à Damgan en 2022 ? C'est incontestablement la présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur les préférences des habitants d'une commune. Damgan avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 19,1%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 35,9% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,33% et 9,38% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 33,35% contre 66,65%.

Une majorité encore favorite ce soir ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Le RN n'a pas convaincu dans la commune de Damgan en 2022, lors des élections du Parlement, avec 15,68% au premier tour, contre 37,43% pour Anne Le Hénanff (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Damgan votant pour la 1ère circonscription du Morbihan. Il ne fera pas mieux au second tour, le parti laissant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

Comprendre l'électorat de Damgan : un regard sur la démographie locale Dans les rues de Damgan, le scrutin est en cours. Avec ses 1 917 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 166 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 433 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (23,41%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 62,78% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette mosaïque sociale, 14,62% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1872,59 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Damgan manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

Les législatives commencent à Damgan : l'abstention en question À Damgan (56750), l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 64,38% au premier tour et seulement 61,43% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Damgan ? Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c'était moins qu'en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 149 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 81,81% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 82,46% au premier tour, soit 1 772 personnes.