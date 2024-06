Une autre source de doute qui entoure ces législatives 2024 est celle du vote de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 15,12% des bulletins dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (13,19% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,94% pour Yannick Jadot, 2,14% pour Fabien Roussel et 0,8% pour Anne Hidalgo). Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 7,15% à Deûlémont pour les élections continentales. Mais ce sont 18% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (4,47%), de Marie Toussaint (5,11%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,68%).

18:42 - L'extrême droite a vigoureusement progressé à Deûlémont

Que retenir de cet ensemble de scores ? La progression du RN, qui se monte déjà à 14 points à Deûlémont entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 33% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.