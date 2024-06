Résultat des législatives à Dingsheim : l'élection 2024 en direct

En direct

14:25 - Dingsheim et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Dingsheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 33,93% de cadres pour 1 222 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 91 entreprises attestent une économie florissante. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (88,72%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 37,5% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 37,16% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 188,35 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Dingsheim, les spécificités locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'intégration, se joignent aux défis français.

09:32 - La mobilisation des habitants aux législatives à Dingsheim L'abstention sera l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 à Dingsheim (67370). Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 42,54% au premier tour et seulement 46,51% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 025 personnes en âge de voter au sein de la commune, 16,00% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,66% au deuxième tour.