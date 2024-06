En direct

19:47 - Qui vont choisir les supporters de la gauche à Dommartin-lès-Remiremont ? L'autre source de doute qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la construction du Nouveau Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Raphaël Glucksmann avait obtenu 12,15% à Dommartin-lès-Remiremont pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,94% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,05% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,5% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un cumul tournant autour des 20% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Dommartin-lès-Remiremont, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 15,7% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,28% pour Yannick Jadot, 0,82% pour Fabien Roussel et 0,82% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La progression éclair du RN à Dommartin-lès-Remiremont Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Dommartin-lès-Remiremont début juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît plus que jamais comme pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Si on se penche sur le détail, 330 électeurs de Dommartin-lès-Remiremont ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a cumulé ainsi 38,19% des suffrages devant Valérie Hayer à 17,94% et Raphaël Glucksmann à 12,15%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Dommartin-lès-Remiremont au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection de celui qui va présider la France. Marine Le Pen a surperformé à Dommartin-lès-Remiremont pendant l'élection présidentielle 2022 avec un score de 29,85% des suffrages dès le 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 26,48% et 17,6% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 5,92% des voix pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,26% contre 50,74%.

12:32 - Christophe Naegelen (Divers droite) en avance lors des législatives il y a deux ans à Dommartin-lès-Remiremont Il y a deux ans, lors des législatives à Dommartin-lès-Remiremont, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 15,93% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 52,56% pour Christophe Naegelen (Divers droite) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers droite (76,21%). Christophe Naegelen s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Dommartin-lès-Remiremont aux élections législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Dommartin-lès-Remiremont, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 1 880 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 116 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 15,49% des résidents sont des enfants, et 29,27% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 46,9% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 39,25% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 860,33 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Dommartin-lès-Remiremont s'inscrit dans l'histoire française.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Dommartin-lès-Remiremont pour les élections législatives Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des dernières élections ? Début juin, lors des européennes, 58,87% des électeurs de Dommartin-lès-Remiremont (Vosges) avaient participé au vote. La participation était de 58,69% en 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,94% au premier tour et seulement 49,71% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Dommartin-lès-Remiremont pour les élections législatives 2024 ? En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017.