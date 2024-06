Résultat des législatives à Domont : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Domont ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son score basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La liste portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 12,51% à Domont pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry (15,95%), Marie Toussaint (4,45%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (2,07%) le 9 juin. En d'autres termes, un cumul tournant autour des 33% sur place. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Domont, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 27,98% des votes dans la commune. Une performance à affiner enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,35% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,87% pour Yannick Jadot, 2,38% pour Fabien Roussel et 1,21% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a vigoureusement séduit à Domont en 5 ans Difficile de trouver un sens à tous ces résultats. Mais des indices se distinguent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà avancé de 9 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 26% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,15% dans la moyenne nationale pour Bardella à Domont il y a trois semaines Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à étudier avec attention. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Il y a quelques semaines en effet, à Domont, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 30,15% des voix devant Manon Aubry à 15,95% et Valérie Hayer à 13,65%. Ce qui correspond à 1518 électeurs dans la cité.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Domont au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 20,38%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Domont au premier tour de la présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,57% et 26,35% des suffrages. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 62,61% devant Marine Le Pen (37,39%).

12:32 - Des législatives positives pour le clan macroniste il y a deux ans Le résultat en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure pour ces élections des députés 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Lors des élections législatives il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Domont, récoltant 18,89% des votes sur place, contre 28,49% pour Dominique Da Silva (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Sur la commune de Domont, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant l'échec du Rassemblement national.

11:02 - Domont : quand les données démographiques façonnent les urnes Comment les électeurs de Domont peuvent-ils affecter les résultats des législatives ? Dans l'agglomération, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 20,08% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2690,63 euros/mois montre l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 4 655 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,82% et d'une population étrangère de 9,66% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Domont mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,84% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les législatives commencent à Domont : l'abstention en question L'un des facteurs importants du scrutin législatif sera incontestablement le niveau d'abstention à Domont. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 46,21% au premier tour et seulement 44,82% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 70,05% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 75,74% au premier tour, c'est-à-dire 7 588 personnes. Le désir de changement des habitants serait notamment capable de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Domont.