Résultat des législatives à Don : l'élection 2024 en direct

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Don comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 412 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 75 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 410 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 18,21% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,53% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,42% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 42,68% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 556,44 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Don s'inscrit dans l'histoire française.

09:32 - Participation aux législatives à Don : les chiffres clés

L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2024 à Don. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 52,43% au premier tour et seulement 49,14% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Don ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 044 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,84% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 82,66% au second tour, soit 863 personnes.