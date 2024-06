Résultat des législatives à Dracé : l'élection 2024 en direct

17:23 - Dracé a pris fait et cause pour Jordan Bardella début juin

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est un véritable marqueur. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Dracé, avec 54,59%, soit 250 voix. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 8,52% et François-Xavier Bellamy à 5,46%.