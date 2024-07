Résultat des législatives 2024 à Thoissey (01140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quelles sont les options de reports de voix pour la gauche à Thoissey ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,72% des votes à Thoissey. Une somme à comparer néanmoins avec les 20,09% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre 38,33% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - 27 points grapillés en 2 ans par l'extrême droite à Thoissey La fraction d'électeurs du Rassemblement national sera l'enseignement majeur pour ces élections 2024 localement, comme au niveau national. Ce sont déjà 27 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle locale entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat final pour le Rassemblement national ce dimanche à Thoissey ? Le résultat obtenu par la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera en conséquence une des clés pour le second tour de cette élection 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Thoissey ? Les élections législatives avaient aussi offert un joli score pour le Rassemblement national à l'époque à Thoissey. C'est en effet Jérôme Buisson qui se plaçait en tête au premier tour avec 24,43% dans la commune. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 61,67%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,33%.

20:05 - Quel résultat à Thoissey pour le Rassemblement national aux législatives ? A en croire les toutes dernières projections rendues publiques depuis le premier tour, l'extrême droite devrait s'arroger moins de 250 députés à l'issue des législatives. L'alliance de la gauche pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient maintenir une centaine de députés. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales. Le 30 juin 2024, les citoyens de Thoissey ont préféré Jérôme Buisson (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 51,49% des votes. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Charline Liotier (Front populaire) et Christophe Coquelet (Majorité présidentielle) avec respectivement 20,72% et 18,21% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jérôme Buisson glanant cette fois 46,01%, devant Christophe Coquelet avec 21,87% et Charline Liotier avec 19,96%.

19:21 - Résultats à Thoissey : quelles leçons tirer de la participation ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Le 30 juin dernier, 37,31% des électeurs de Thoissey se sont abstenus au premier tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 13 points à celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, sur les 1 044 personnes en âge de voter à Thoissey, 50,86% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 57,13% lors des européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à 12 h et 45,26% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Quel impact aura l'abstention sur les résultats des législatives à Thoissey ? L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif est sans aucun doute le niveau de participation. Dans la commune, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 37,31%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 57,13% au premier tour et 60,6% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 30,03% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une abstention de 29,67% au deuxième tour. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Thoissey.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Thoissey Dans les rues de Thoissey, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 655 habitants répartis dans 949 logements, cette commune présente une densité de 1277 habitants par km². Ses 109 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 380 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (70,28%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 32,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 26,32% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 560,35 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Thoissey contribue à façonner l'avenir français.