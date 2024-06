Résultat des législatives à Duppigheim : l'élection 2024 en direct

14:25 - Démographie et politique à Duppigheim, un lien étroit

Comment les habitants de Duppigheim peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 17,41% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 8,3% ont 75 ans et plus. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (13,67%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 665 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,25%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,35%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Duppigheim mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,42% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.