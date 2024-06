En direct

19:49 - Le Nouveau Front populaire, une Nupes bis à gauche lors de ces élections législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, pourrait en attirer une portion. La liste PS-Place publique de Glucksmann avait cumulé 13,02% à Durtal le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 27% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Pour le premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs terminé sur la première marche avec 25,24% des votes dans la commune, où c'est Véronique Roudévitch qui représentait la gauche.

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les législatives à Durtal ? Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais des pistes apparaissent… La progression du RN est déjà puissante à Durtal entre le score de Jordan Bardella en 2019 (28,08%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (34,45%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points en comparaison des élections de 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 29% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Durtal le 9 juin Bien des choses ont changé depuis ces élections. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Durtal, avec 34,45% des bulletins (381 voix) devant la liste de Valérie Hayer avec 17%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 13,02%.

14:32 - 29,96% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Durtal C'est certainement l'élection suprême qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Durtal avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 29,8%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 29,96% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 18,66% et 5,14% des suffrages. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 44,83% contre 55,17%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives en 2022 à Durtal ? La fraction d'électeurs en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera la clé du scrutin pour cette élection au niveau local, comme dans le reste de la France. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Durtal, grattant 21,88% des votes sur place, contre 25,24% pour Véronique Roudévitch (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti laissant cette fois le binôme Les Républicains l'emporter.

11:02 - Les enjeux locaux de Durtal : tour d'horizon démographique Quelle influence la population de Durtal exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,52%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (62,33%) met en avant le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (75,25%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 168 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,95%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,82%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Durtal mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 38,47% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - C'est l'heure de voter à Durtal : les législatives débutent L'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues des législatives à Durtal. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 44,79% au premier tour et seulement 42,2% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Durtal cette année ? Pour le premier tour de la présidentielle, 73,88% des personnes aptes à voter dans la localité avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 74,72% au second tour, ce qui représentait 1 957 personnes. La perte de pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des ménages sont notamment susceptibles de modifier la stratégie de vote des habitants de Durtal.