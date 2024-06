En direct

19:48 - Le Front populaire va-t-il tirer parti des voix de la Nupes à Ebersheim ? La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son score basculer vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 11,74% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 8,77% à Ebersheim. Mais ce sont 16% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,75%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,1%) ou encore de Léon Deffontaine (1,14%).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 13 points à Ebersheim Difficile d'avoir les idées claires après cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des indices se distinguent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Ebersheim entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 26% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une percée du RN aussi à Ebersheim début juin ? Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les esprits. Il y a quelques semaines en effet, à Ebersheim, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, cumulant 39,53% des suffrages devant Valérie Hayer à 16% et François-Xavier Bellamy à 9,08%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Ebersheim lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans le verdict de la présidentielle. La commune d'Ebersheim s'était nettement tournée vers Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle 2022 puisque la cheffe de file de l'ancien FN écrasait le match avec 32,22% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 29,94% et 10,79% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 5,85% des suffrages pour sa part. La patronne du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,94% contre 51,06%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite au premier tour ? Le verdict du plus récent scrutin législatif est un enseignement clé au moment des élections qui se jouent. Aux législatives en 2022 à Ebersheim, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 18,56% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,84% pour Charles Sitzenstuhl (LREM) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (62,74%). Charles Sitzenstuhl s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Ebersheim : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel portrait faire d'Ebersheim, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 1 053 logements pour 2 291 habitants, la densité de la commune est de 165 hab/km². Ses 138 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 685 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,58%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,15% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un taux de chômage de 5,86%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 293 euros par an. À Ebersheim, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections législatives à Ebersheim ? Ce dimanche, lors des législatives à Ebersheim, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 53,92% au premier tour. Au deuxième tour, 59,43% des votants ne se sont pas déplacés. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,78% au sein de la commune. L'abstention était de 23,3% au premier tour.