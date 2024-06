Résultat des législatives à Einville-au-Jard : l'élection 2024 en direct

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Einville-au-Jard

La démographie et le profil socio-économique d'Einville-au-Jard contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,97% et une densité de population de 71 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (78,66%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 379 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,82%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,81%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Einville-au-Jard mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,94% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.