En direct

19:51 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle machine pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, devrait en séduire une part. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 24,15% des voix dans la localité. La liste PS-Place publique dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 16,63% à Elven le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 5,16% de Manon Aubry (LFI), les 6,46% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,01% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total de 29% cette fois.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Elven en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont affiché plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà récupéré 10 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Elven le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Elven, la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 29,79% des voix devant Valérie Hayer à 18,52% et Raphaël Glucksmann à 16,63%.

14:32 - 33,42% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Elven Elven avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,02%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 33,42% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 16,93% et 6,4% des voix. Et la patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 36,78% contre 63,22%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville d'Elven, récoltant 17,53% des voix sur place, contre 31,40% pour Nicole Le Peih (LREM). Elven choisira d'ailleurs Nicole Le Peih au second tour, finalement en tête localement avec 57,58%.

11:02 - Elven et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Elven est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 436 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Ses 355 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 818 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (14,55%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 33,42% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 38,72% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1825,41 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Elven affirme l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.

09:32 - Elven : quel était le pourcentage d'abstention aux précédentes législatives ? Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Elven (56250), qu'en sera-t-il de l'abstention ? La perte de pouvoir d'achat est notamment susceptible faire augmenter la participation à Elven. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 20,43% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,83% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,92% au premier tour et seulement 51,51% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Elven ? Quel député remplacera Nicole Le Peih dans la 3ème circonscription du Morbihan ?