En direct

19:48 - Les bulletins de la Nupes en question L'autre question qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire. La réserve de voix apparaît comme importante. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Epfig, le binôme Nupes avait en effet cumulé 11,8% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,57% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,01% pour Yannick Jadot, 1,16% pour Fabien Roussel et 0,87% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 7,16% à Epfig. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 3,73% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 6,26% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,91% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 16% cette fois.

18:42 - 12 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Epfig Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais des tendances se dégagent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN finisse tout proche des 30% voire plus à Epfig ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Epfig au début du mois Le résultat de ce 30 juin au soir fera probablement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, emmenée par Jordan Bardella, s'affichait en tête des européennes à Epfig. Le mouvement séduisait 33,3% des suffrages, contre Valérie Hayer à 18,97% et François-Xavier Bellamy à 8,38%.

14:32 - 32,95% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Epfig Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 28,39% contre 32,95% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 10,57% et 7,31% des suffrages. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 44,58% contre 55,42%.

12:32 - Des législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Il y a deux ans, lors des législatives à Epfig, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 19,38% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 32,30% pour Charles Sitzenstuhl (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! (63,13%). Charles Sitzenstuhl remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Epfig Quelle influence la population d'Epfig exerce-t-elle sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,46% et une densité de population de 104 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2402,8 €/mois souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 819 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (8,66%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,35%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Epfig mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 27,65% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la ville.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Epfig L'analyse des élections passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 42,95% au niveau d'Epfig (Bas-Rhin). Le taux d'abstention était de 46,49% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 54,09% au premier tour. Au second tour, 56,0% des citoyens ne se sont pas déplacés. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,5% au premier tour et 53,8% au second tour, plus qu'en 2017.