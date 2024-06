Résultat des législatives à Ercuis : l'élection 2024 en direct

14:24 - Comment la composition démographique d'Ercuis façonne les résultats électoraux ?

Devant le bureau de vote d'Ercuis, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec une population de 1 616 habitants répartis dans 669 logements, cette ville présente une densité de 342 hab/km². L'existence de 78 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (88,94%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 32,44% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 55,22% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 347,80 euros, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Ercuis incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.