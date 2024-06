En direct

19:51 - À Ernée, qui va prendre avantage des électeurs de la Nupes ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant terminée, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien iront vers le Front populaire ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 10,3% à Ernée pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 18% que peut en revanche attendre la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,72%), de Marie Toussaint (3,65%) ou encore de Léon Deffontaine (1,82%). Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 15,53% des suffrages dans la localité.

18:42 - L'évolution foudroyante de l'extrême droite à Ernée Alors que conclure de cette masse de scores ? Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux européennes 2019, la progression locale semble décuplée. Le parti a en effet déjà progressé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 21% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 29,24% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Ernée début juin Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est synonyme de précédent, même si toutes les communes ne sont pas concernées de la même façon. Le RN n'a pas marqué les mémoires il y a quelques jours en effet, à Ernée, la liste de Jordan Bardella finissant à la deuxième place à 29,24% aux élections européennes. La liste de Valérie Hayer finissait en première position avec 29,88%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Ernée lors de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville transparait bien souvent le plus visiblement dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Ernée lors du premier tour de la présidentielle avec 38,26%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 23,9%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 11,6% et 7,15% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 36,3% contre 63,7%.

12:32 - Des législatives favorables pour le clan macroniste il y a deux ans Avec 13,65% à Ernée, le Rassemblement national avait été distancé par les 62,92% du binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Ernée En pleine campagne électorale législative, Ernée se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 5 576 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 364 entreprises, Ernée est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (24,67%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 38,69% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1958,58 euros/mois, la ville ambitionne plus de prospérité. Finalement, à Ernée, les problématiques locales se joignent aux défis français.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Ernée : l'abstention en question Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, le taux de participation représentait 47,37% des inscrits sur les listes électorales d'Ernée (Mayenne). La participation était de 53,00% en 2019. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, sur les 4 142 personnes en âge de voter dans la ville, 74,75% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 74,96% au premier tour, soit 3 105 personnes. Les jeunes affichent fréquemment une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ?