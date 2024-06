Résultat des législatives à Erstein : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Erstein, qui va prendre avantage des 17,35% de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui a émergé cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann avait glané 12,11% à Erstein il y a quelques jours. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 21% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (6,05%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,79%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,95%). Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Erstein, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 17,35% des votes dans la commune. Une somme à affiner enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Progression fulgurante du RN à Erstein en 5 ans Alors que conclure de cet ensemble de chiffres ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Erstein entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir gagné du terrain plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut conclure que le RN sera pas loin des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Bardella à 38,54% à Erstein le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment d'anticiper le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Erstein, avec 38,54% des bulletins dans l'urne devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 15,61%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 12,11%.

14:32 - 30,22% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Erstein C'est certainement l'élection du président de la République qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Erstein lors du premier tour de la présidentielle avec 30,22%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 29,71%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 15,64% et 6,64% des voix. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 45,73% contre 54,27%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le verdict du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Erstein, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 22,81% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 31,96% pour Charles Sitzenstuhl (Ensemble !) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (57,74%). Charles Sitzenstuhl s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Erstein Dans le cadre de la campagne électorale législative, Erstein se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 10 887 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 843 entreprises, Erstein offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (78,73%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. La présence de 580 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,41%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 26 942 euros par an, témoignant d'une certaine prospérité. Erstein incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Erstein Afin de comprendre le vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des élections passées. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 7 967 électeurs d'Erstein avaient pris part au scrutin (soit 48,84%), à comparer avec une participation de 47,62% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,72% au premier tour et seulement 38,38% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Erstein cette année ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 71,05% des électeurs de la ville. Le taux de participation était de 71,0% au deuxième tour, c'est-à-dire 5 599 personnes.