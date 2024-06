Résultat des législatives à Espoey : l'élection 2024 en direct

14:25 - Élections législatives à Espoey : impact de la démographie et de l'économie locale

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Espoey mettent en lumière des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des législatives. Dans le bourg, 19,67% des résidents sont des enfants, et 8,2% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,22%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 482 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,05%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,76%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Espoey mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,15% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.