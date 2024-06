Que conclure des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 14 points à Évellys entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera pas loin des 30% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans le verdict de l'élection suprême. Marine Le Pen avait fini en tête avec 31,79% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Évellys. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,9%. Évellys n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 4,93% des voix pour sa part. La candidate du RN s'imposait ensuite au 2e round dans la ville avec 50,76%, devant Emmanuel Macron à 49,24%.

11:02 - Élections à Évellys : l'impact des caractéristiques démographiques

Les données démographiques et socio-économiques d'Évellys révèlent des tendances évidentes qui pourraient affecter les résultats des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,58%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (82,86%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (77,26%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 194 votants. Le nombre de familles monoparentales (8,0%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,46%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Évellys mettent en avant une diversité de qualifications, avec 31,96% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.