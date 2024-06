En direct

19:51 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 25% et 27% à Falaise lors de ces législatives La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Et surtout, seront-ils vraiment convaincus par le Nouveau Front populaire ? Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Falaise, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,53% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 15,46% à Falaise pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 27% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (6,53%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,35%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,48%).

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres à Falaise avant les législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà solide à Falaise entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,39%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (32,82%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression d'environ quinze points par rapport à 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Falaise dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella au début du mois Une autre élection, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont les résultats sont aussi à observer avec précision. D'autant que ce séisme est le préalable à l'élection qui nous occupe maintenant. 32,82% des voix se sont en effet portées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Falaise, contre Valérie Hayer à 17,71% et Raphaël Glucksmann à 15,46%. Le mouvement d'extrême droite a séduit ainsi 860 votants de Falaise.

14:32 - 29,95% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Falaise L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du président de la République. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Falaise lors du premier tour de la présidentielle avec 29,95%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 25,98%. Falaise n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 19,99% et 4,51% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,74% contre 58,26%.

12:32 - À Falaise, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Revenir sur le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la ville de Falaise, cumulant 17,82% des voix sur place, contre 25,53% pour Didier Canu (Nupes). Pas de changement au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Jérémie Patrier-Leitus (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Falaise : démographie, élections et perspectives d'avenir À Falaise, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 16,07%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 1923,07 € par mois peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (21,53%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,79%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Falaise mettent en avant une diversité de qualifications, avec 13,91% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Les élections législatives à Falaise sont lancées Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins électoraux. Début juin, au moment des élections européennes, 5 873 personnes en âge de voter à Falaise avaient pris part au scrutin (soit 46,16%), contre un taux de participation de 48,14% lors des européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,92% au premier tour et seulement 42,58% au second tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 68,05% dans la ville, contre un taux de participation de 67,67% au premier tour, c'est-à-dire 3 966 personnes.