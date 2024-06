Résultat des législatives à Fonsorbes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les 25,41% de la Nupes observés La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, pourrait en attirer une part. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Fonsorbes, le binôme Nupes avait en effet obtenu 25,41% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste Glucksmann a plus récemment terminé à 16,29% à Fonsorbes pour les élections continentales. Reste que dans la localité, il faudra aussi tenir compte des 7,48% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 5,21% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,56% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul de 30% cette fois.

18:42 - Evolution fulgurante du Rassemblement national à Fonsorbes en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Fonsorbes entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Fonsorbes dans la moyenne française concernant Jordan Bardella début juin On ne peut faire l'impasse sur le scrutin qui a secoué le pays il y a quelques jours. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Fonsorbes, à 34,06%. Le RN a alors devancé Raphaël Glucksmann à 16,29% et Valérie Hayer à 13,96%.

14:32 - Emmanuel Macron devançait Le Pen et Mélenchon à Fonsorbes au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,23% contre 28,44% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 20,64% et 6,66% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,31% contre 58,69%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Regarder le scrutin législatif le plus récent semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Même si le procédé n'a rien d' une garantie… Avec 20,47% à Fonsorbes, le Rassemblement national avait été distancé par les 30,65% du binôme LREM au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 6ème circonscription de la Haute-Garonne. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Monique Iborra (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement.

11:02 - Fonsorbes : démographie et socio-économie impactent les législatives Au cœur de la campagne électorale législative, Fonsorbes se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 12 546 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 760 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la commune, 20,29% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 19,55% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Fonsorbes forme une communauté diversifiée, avec ses 561 résidents étrangers, soit 4,63% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 32 649 euros/an, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les défis. Fonsorbes incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en mutation.

09:32 - Participation à Fonsorbes : les leçons des précédentes élections À Fonsorbes (31470), l'une des clés de ce scrutin législatif sera la participation. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,88% au premier tour. Au second tour, 51,99% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de la présidentielle, 18,18% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 21,96% au second tour.