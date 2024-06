En direct

19:48 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de la Nupes à Forges de Lanouée ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. La barre est haute : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Forges de Lanouée, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,58% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,36% pour Yannick Jadot, 2,21% pour Fabien Roussel et 1,37% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann a plus récemment glané 9,75% à Forges de Lanouée pour les élections continentales. Mais ce sont 17% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (3,92%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,16%) et enfin de Léon Deffontaine (1,78%).

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 8 points à Forges de Lanouée Que peut-on retenir de cette avalanche de statistiques ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. On peut donc juger possible que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Forges de Lanouée le 9 juin dernier Revenir sur le séisme du 9 juin peut aussi sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste poussée par Bardella qui l'a emporté aux élections européennes 2024 à Forges de Lanouée, avec 37,69% des électeurs, soit 317 voix, devant celle de Valérie Hayer avec 14,39%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,75%.

14:32 - Forges de Lanouée avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection du chef de l'Etat. Forges de Lanouée avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 30,21%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 31,35% des votes. Forges de Lanouée n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 13,58% et 5,19% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 46,47% contre 53,53%.

12:32 - Que disent les scores des législatives 2022 pour Forges de Lanouée ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour ces élections législatives 2024, à l'échelle locale. Lors des dernières législatives à Forges de Lanouée, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 17,94% des votants ayant voté pour son binôme, contre 48,21% pour Paul Molac (Régionaliste) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Régionaliste (80,65%). Paul Molac remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Élections législatives à Forges de Lanouée : impact de la démographie et de l'économie locale Les facteurs démographiques et socio-économiques de Forges de Lanouée mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'affecter le résultat des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,85%. Un salaire moyen mensuel net de 1936,56 € par mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 854 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,71%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,88%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Forges de Lanouée mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 38,88% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Forges de Lanouée L'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 sera incontestablement la participation à Forges de Lanouée. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 77,54% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 76,85% au premier tour, soit 1 348 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,5% au premier tour et seulement 43,87% au deuxième tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français est de nature à avoir un impact sur les choix que feront les électeurs de Forges de Lanouée.