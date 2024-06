Résultat des législatives à Fougerolles-du-Plessis : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 42,72% pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022 à Fougerolles-du-Plessis La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Point à retenir : le RN avait réalisé au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 à Fougerolles-du-Plessis que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait accumulé 22,82% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 42,72%, suivi donc de Marine Le Pen avec 22,82% et Jean-Luc Mélenchon avec 9,06%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 35,47% contre 64,53%).

12:32 - Un premier tour qui avait souri au bloc Ensemble la dernière fois Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indice précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Fougerolles-du-Plessis, récoltant 8,37% des votes sur place, contre 73,44% pour Yannick Favennec (Ensemble !). Un résultat si élevé et si partagé par les communes voisines qu'il n'y avait pas eu de second round.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Fougerolles-du-Plessis Dans les rues de Fougerolles-du-Plessis, les élections sont en cours. Avec ses 8,39% d'agriculteurs pour 1 156 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 86 entreprises démontrent une économie florissante. Dans le bourg, 17% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 19,97% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 59,15% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 23,29% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 125,73 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Fougerolles-du-Plessis participe à l'histoire du pays.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Fougerolles-du-Plessis Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des élections passées. Durant les européennes du mois de juin 2024, le taux d'abstention s'était hissé à 57,49% des votants de Fougerolles-du-Plessis (Mayenne). Le taux d'abstention était de 59,04% lors des élections européennes de 2019. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 31,55% au niveau de la ville. L'abstention était de 28,62% au deuxième tour. Les incitations à faire "barrage" au Rassemblement national seraient susceptibles d'inciter les citoyens de Fougerolles-du-Plessis à s'intéresser plus fortement au scrutin.