Résultat des législatives à Fromelles : l'élection 2024 en direct

15:37 - 36,83% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à Fromelles

Fromelles avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,31%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 36,83% des votes. Fromelles n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 12,09% et 8,35% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 37,44% contre 62,56%.