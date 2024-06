La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait glané 12,53% à Gabarret pour ces élections continentales. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 16% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le jour du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 15,23% des voix dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Que peut-on retenir de cette masse de données ? Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été grattés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Avec une projection sommaire, on peut penser que le RN sera à près de 30% à Gabarret ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le résultat des dernières élections le 9 juin résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Le score de la liste RN, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Gabarret, à 37,37%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Jean Lassalle à 14,86% et Valérie Hayer à 13,38%.

14:32 - Gabarret avait voté Macron lors de la présidentielle 2022

C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Gabarret lors du premier tour de la présidentielle avec 24,34%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 24,2%. Gabarret n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon, avec 16,76% et 12,97% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 49,76% contre 50,24%.