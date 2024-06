Résultat des législatives à Galluis : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - 25,44% pour le RN à Galluis le 9 juin Il y a eu un autre rendez-vous électoral très récemment qu'il est bon d'analyser avec attention. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous intéresse désormais. C'est en effet la liste d'extrême droite de Bardella qui l'a emporté aux européennes il y a trois semaines à Galluis, avec 25,44% des voix exprimées, soit 145 voix dans la ville, devant celle de Valérie Hayer avec 16,49%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 13,68%.

14:32 - Galluis avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection du président de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 16,51% contre 33,55% pour Emmanuel Macron. Galluis n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 15,21% et 8,97% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 33,71% contre 66,29%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le RN avait été distancé au premier tour des législatives 2022 à Galluis, comptant 11,45%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle obtiendront 30,53% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 36,61% contre 63,39% pour les vainqueurs. Aurore Bergé conservait donc son avance sur place.

11:02 - Analyse démographique des législatives à Galluis Dans les rues de Galluis, le scrutin est en cours. Avec ses 26,42% de cadres pour 1 263 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 122 entreprises, Galluis se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,85%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 23,33% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 50,7% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1039,59 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Galluis, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir partagé et florissant.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Galluis Comment ont voté les habitants de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Lors des dernières européennes, le taux d'abstention représentait 39,5% des votants de Galluis, à comparer avec un taux d'abstention de 47,00% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,94% au premier tour. Au deuxième tour, 49,7% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Galluis pour les élections législatives ? Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017.